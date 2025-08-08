U Católica llora una sensible baja para el clásico con Colo Colo en el Monumental

U Católica tendrá descanso este fin de semana por la suspensión del partido que les correspondía ante Ñublense en la Fecha 19 del Campeonato Nacional, escenario que de alguna u otra forma les favorece pensando en su siguiente compromiso en el torneo, el clásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

La UC tendrá que visitar al Cacique el próximo sábado 16 de agosto en Macul, un encuentro para el que el conjunto de La Franja gozará de un mayor descanso al no tener que jugar este mismo fin de semana, como sí lo harán los albos ante Everton en Viña del Mar.

Pero, no todo es positivo para U Católica entorno a esto, ya que lamentan una sensible baja que tendrán precisamente para dicho encuentro en su visita a Colo Colo.

🫨 Lo llora U Católica: ¿Qué titular pierden para el clásico con Colo Colo?

Lo que quizás no tenían en cuenta en lo inmediato en Universidad Católica es que por la suspensión de su duelo con Ñublense, perderán a un titularísimo con miras al señalado compromiso con Colo Colo.

Se trata del joven defensor Sebastián Arancibia, quien en el último partido de la UC frente a Deportes Iquique sumó una nueva amonestación que provocó que quedara suspendido para la siguiente fecha por acumulación de tarjetas amarillas.

El hecho es que Arancibia debía haber cumplido dicha suspensión ante Ñublense, pero como aquel juego finalmente no se disputará, tendrá que hacerlo en el duelo que corresponde ante Colo Colo, en la Fecha 20.

⚽ ¿Quién puede reemplazar a Sebastián Arancibia en la UC?

Con la baja de Sebastián Arancibia, el DT Daniel Garnero deberá reordenar el puzle y pensar en el reemplazo del juvenil, puesto para el que escasean las alternativas.

Dylan Escobar no se ha recuperado de la última lesión que lo aquejó tras la derrota ante Coquimbo Unido, lo que hace que el principal nombre para reemplazar a Arancibia sea Branco Ampuero.

En este 2025, Ampuero ha sido el segundo jugador de la UC en usar más veces el puesto de lateral derecho, por lo que no sería extraño verlo ahí en el XI estelar que prepare Garnero ante Colo Colo.

🧐 ¿Por qué U Católica no jugará en la Fecha 19 del Campeonato?

Universidad Católica quedará sin ver acción en esta Fecha 19 luego de que se suspendiera el encuentro con Ñublense pactado para jugarse en el Estadio Santa Laura.

La delegación presidencial no autorizó el cotejo por el poco tiempo para la organización en Santa Laura, recinto que había sido elegido ante la imposibilidad de poder usar el Claro Arena, en lo que iba a ser la inauguración del coloso de la precordillera.

📅 ¿Cuándo volverá a jugar la UC?

Con la suspensión del partido ante Ñublense, la UC recién volverá a las canchas en la Fecha 20 del torneo.

⚔️ Rival: Colo Colo

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U Católica?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de U Católica.