“Vi cosas que…”: El contundente análisis de Daniel Garnero tras su debut en U. Católica

El director técnico de U. Católica, Daniel Garnero, fue claro en su análisis tras el empate 1-1 de su equipo contra Unión La Calera, en el duelo en que el DT debutó en la banca de los Cruzados.

¿Qué le pareció a Daniel Garnero el desempeño de U. Católica en su debut?

En conferencia de prensa, Daniel Garnero señaló: "Me voy conforme porque la verdad que en muy poco tiempo vi cosas que me ilusionan, que me dan muchas ganas de seguir creciendo y que el equipo pueda tener ese funcionamiento que quiero".

"Vi un equipo que buscó lo que le pedimos, por momentos le costó, pero lo intentó, y eso me parece muy valorable. En momentos las cosas nos salían bien y llegábamos con claridad. Así que, obviamente que esto es un deporte colectivo, uno se fija en lo general, pero arranca de lo individual. Los buenos niveles individuales ayudan muchísimo a que el equipo mejore, y si hoy mejoraron niveles individuales, me pone muy contento y ojalá que sigamos así", añadió.

¿Daniel Garnero quiere refuerzos para el segundo semestre en U. Católica?

"Del plantel tengo el conocimiento total. Nosotros los entrenadores siempre queremos reforzar, vamos a ver, ojalá que podamos traer a alguien que venga y ayude, porque en todo mercado de pases los equipos se tratan de reforzar para mejorar, y bueno, ojalá que lo podamos hacer", sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar U. Católica?

El próximo duelo de U. Católica será un clásico: El domingo 6 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT) recibirá a Colo Colo en el estadio Santa Laura, en duelo pendiente de la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2025.