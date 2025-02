A mejorar: Chilenos a la baja en el ranking de la ATP

Los jugadores chilenos más destacados, luego de la Copa Davis frente a Bélgica, tuvieron una semana fuera del circuito, lo cual se hizo notar en el ranking de la ATP, el que trajo descensos en la mayoría de nuestros tenistas.

A nivel global el ATP 500 de Rotterdam coronó como campeón a Carlos Alcaraz, que si bien se mantuvo en el tercer lugar, su adversario, el australiano Álex de Miñaur tuvo un salto de dos posiciones que le situaron en el sexto lugar, con lo que empareja su mejor ranking histórico, y que generó el principal movimiento en el top ten.

