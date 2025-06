Alejandro Tabilo debuta con un esforzado triunfo en el Challenger de Prostejov

El chileno Alejandro Tabilo (61° de la ATP) comenzó una nueva semana en el circuito tras olvidarse de Roland Garros, y este martes el chileno cumplió un positivo debut en el Challenger de Prostejov, en República Checa.

La raqueta nacional se estrenó con un exigido triunfo en tierras checas, ante el joven tenista local Hynek Barton (350°), quien le presentó bastante resistencia a Jano en el partido.

Tanto fue el esfuerzo de Tabilo, que tuvo que resistir a dos horas y 21 minutos de juego para poder imponerse a su sorprendente rival, en parciales de 5-7, 6-4 y luego poder cerrar su victoria con un categórico 6-1.

Tabilo turns it around 🔄



World No. 61 rallies past Barton 5-7, 6-4, 6-1 in the opening round in Prostejov#ATPChallenger | @czechopen pic.twitter.com/ZeArg2ua3D