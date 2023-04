Alcaraz estuvo contra las cuerdas y remontó con exigencias a Ruusuvuori en Madrid

El español Carlos Alcaraz (2º en el ranking de la ATP) estuvo contra las cuerdas, pero terminó despachando al finlandés Emil Russuvuori (41º) y avanzar a la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid.

El encuentro se extendió por dos horas y 18 minutos, definiéndose por parciales de 2-6, 6-2 y 6-2 a favor del exnúmero uno del mundo.

@carlosalcaraz survives Ruusuvuori 2-6 6-4 6-2 to improve to 16-0 in Spanish events since the start of 2022!