Carlos Alcaraz se mete en la historia del tenis al ganar el ATP 500 de Rotterdam

Una de las figuras del tenis mundial volvió al ruedo tras su eliminación en el Australia Open de enero, y lo hizo de una forma categórica conquistando el ATP 500 de Rotterdam, disputado en Países Bajos.

Se trata del español Carlos Alcaraz (3° ranking ATP), quien después de su eliminación ante Novak Djokovic (6°) en el primer Grand Slam del año, volvió al circuito y ganó en un lapso de casi dos horas al australiano Alex de Miñaur (8°), logrando su primer torneo de la temporada, el cual le permitió ingresar a un selecto grupo de tenistas.

YEAH, HE DESERVES IT ALL 🗣️🎤@carlosalcaraz is your #ABNAMROOPEN CHAMPION! pic.twitter.com/kDPDO6cAn2