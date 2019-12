Caroline Wozniacki se retirará después del Abierto de Australia

La ex número uno del mundo explicó sus razones en redes sociales.

La danesa Caroline Wozniacki, ex número uno del mundo, anunció en su cuenta de Instagram que se retirará del tenis profesional después del Abierto de Australia, torneo Grand Slam que conquistó en 2018.

La jugadora de 29 años señaló que las razones para tomar esta decisión son querer formar una familia junto a su marido, el ex NBA David Lee, y recaudar dinero para la lucha contra la artritis reumatoide.

Aunque en octubre del año pasado, Wozniacki confirmó que sufría dicha enfermedad, que se caracteriza por una inflamación persistente de las articulaciones, aseguró que su determinación "no tiene nada que ver con mi salud".

"Siempre me había dicho a mí misma, cuando el momento llegara, que si hubiera cosas más allá del tenis que tuviera más ganas de hacer es que había llegado mi hora", expresó la danesa, quien agregó que "en los últimos meses me he dado cuenta que hay mucho más en la vida que quiero conseguir lejos de las pistas".

Wozniacki actualmente se ubica en el número 37 de ranking, tras una temporada en la que registró 20 victorias y 15 derrotas, sin ningún título.

En su palmarés figuran 30 coronas de la WTA, incluyendo el Masters de 2017. Además alcanzó tres finales de Grand Slam. Luego de perder las del US Open 2009 y 2014, conquistó el Abierto de Australia en 2018 tras superar a la rumana Simona Halep, triunfo que le devolvió el número uno tras seis años.