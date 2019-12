Caroline Wozniacki tendrá un partido de despedida contra Serena Williams

La tenista danesa Caroline Wozniacki, que la semana pasada anunció que se retirará del tenis después del Abierto de Australia, tendrá un partido de despedida contra la estadounidense Serena Williams.

El encuentro entre las dos grandes amigas se realizará el 18 de mayo de 2020 en el Royal Arena de Copenaghe, según informaron medios especializados como puntodebreak.com.

La ex número uno del mundo comentó en redes sociales hace unos días que dejará la actividad profesional para formar una familia junto a su marido, el ex NBA David Lee, y recaudar dinero para la lucha contra la artritis reumatoide.

Caro will play her farewell match against Serena Williams on May 18 at the Royal Arena in Copenhagen pic.twitter.com/MMG0TnX7fR