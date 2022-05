¡A la final! Tomás Barrios irá por el título en el Challenger de Salvador de Bahía

Tomás Barrios (145º en el ránking ATP) alcanzó la final del Challenger de Salvador de Bahía, en Brasil, tras vencer en un extenso duelo al argentino Gonzalo Villanueva (330º), en tres horas y dos minutos de juego.

El encuentro fue muy intenso, con todos los sets bordeando la hora de trámite. De hecho, el tercero estuvo detenido por lluvia, pero tras el regreso, el chillanejo pudo cerrar la historia a su favor, con parciales de 6-7(0), 6-3 y 6-4.

Marcelo Tomás Barrios Vera falou com o Mundo do Tênis Podcast após a vitória sobre Gonzalo Villanueva no Challenger de Salvador. pic.twitter.com/UkuxtAO9Kv