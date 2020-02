Alejandro Tabilo: Jugué muy bien y tener el apoyo del público fue increíble

El tenista nacional Alejandro Tabilo (166° del mundo) se mostró muy contento tras el triunfo ante el italiano Paolo Lorenzi (121°) y destacó el aliento que recibió del público en San Carlos de Apoquindo.

"Jugué un muy buen partido, empecé muy sólido desde el inicio y muy ordenado con mi táctica. Todos los grandes torneos que he jugado últimamente me han ayudado a sentirme más cómodo y confiado en la cancha y sin tanto nervio", sostuvo el chileno en conferencia de prensa.

Además, añadió que "estoy muy motivado después del partido de hoy. Jugar con todo el público fue increíble y espero tener el mismo apoyo mañana (miércoles)".

Sobre el duelo disputado con Lorenzi, sostuvo que "traté de presionarlo, porque sí es un poco mayor (Lorenzi), pero su juego es de aguantar y tiene el físico para hacerlo, entonces traté de no caer en su juego que es de muy atrás y de solo pelotear, y creo que ayudó mucho presionar y venir a la red, que era algo que no había hecho mucho en los últimos partidos. Lo bueno es que pude definir bien en la volea y quitarle los tiempos".

"Hubo momentos en los que me agarraron un poquito los nervios, para cerrar el partido devolviendo, pero creo que me recuperé bien y me enfoqué para sellar el partido con mi saque", agregó.

Finalmente palpitó la confrontación de Copa Davis de la próxima semana ante Suecia y dijo que "todos los chilenos están jugando a un gran nivel en este minuto, eso nos favorece mucho, todos con mucha confianza. Los suecos son un gran equipo, pero nosotros tenemos jugadores jóvenes que estamos subiendo de a poco y juegue quien juegue va a ser una muy buena serie, porque todos están jugando muy bien".