Gonzalo Lama ingresó al cuadro principal del Challenger de Lima y enfrentará a Tomás Barrios

El chileno Gonzalo Lama (786° en el ranking ATP) ingresó al cuadro principal del Challenger de Lima, fase en la que enfrentará al cuarto mejor tenista nacional, Tomás Barrios (278°), duelo que se llevará a cabo este lunes.

Lama accedió al Main Draw tras vencer por 6-3 y 6-4 a otro chileno, Bastián Malla (536°), quien pese a la derrota entró como lucky loser y jugará en la primera fase del torneo contra el checo Vit Kopriva (303°).

Además de ellos, también estará Nicolás Jarry (sin ranking), quien tras 11 meses volverá a las canchas tras una sanción de doping y lo hará ante el peruano Nicolás Alvarez (348°), quien además es su compañero de dobles.

Finalmente, el martes debutará el último nacional en tierras peruanas, Alejandro Tabilo (174°), quien lo hará ante el eslovaco Andrej Martin (105°), en horario por confirmar.

Revisa la programación de los chilenos para la primera ronda en Lima:

Lunes 23 de noviembre

Vit Provika (CHE) vs. Bastián Malla (CHI), 13:00 horas.

Gonzalo Lama (CHI) vs. Tomáds Barrios (CHI), 13:30 horas.

Nicolás Jarry (CHI) vs. Nicolás Alvarez (PER), 16:30 horas.

Martes 24 de noviembre

Andrej Martin (ESL) vs. Alejandro Tabilo (CHI), horario por confirmar.