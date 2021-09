Jaime Fillol: Recibí muchas amenazas de muerte mientras fui tenista

Jaime Fillol tuvo una carrera excepcional como jugador de tenis. Llegó a ser el número 14 del orbe en el año 1974, obtuvo seis títulos ATP, representó a Chile en Copa Davis y dejó un increíble legado a través de su nieto Nicolás Jarry, también tenista.

Pero no todo fue positivo en su carrera. En conversación con el diario Las Últimas Noticias, el exatleta confesó que en una oportunidad recibió amenazas de muerte en el año 1975, al enfrentar a un país escandinavo en semifinales de Copa Davis.

"Fue un momento tenso. Todo empezó porque, tras superar a Sudáfrica, recibí una amenaza de muerte. Dijeron que me matarían si iba a jugar a Suecia", comentó. En la misma línea, agregó que "solo pudimos saber tiempo después que fue obra de un pastor sueco que lideraba a un grupo local donde había algunos exiliados chilenos".

Pero aquello no terminó ahí: "Los meses previos a la confrontación, la verdad es que no quería ir a jugar a Bastad porque las amenazas de muerte siguieron". Fillol además relata que "llamaban a mis padres a la casa diciendo que me iban a matar" y que "fue mi suegro, que era de origen sueco, el que me convenció de ir a jugar. 'Yo seré tu guardaespaldas, en Suecia no pueden pasar estas cosas', me dijo. Y por eso fui".