Tabilo enfrentará a Lorenzi y Barrios espera rival desde la qualy en primera ronda del ATP de Santiago

Este sábado se dio a conocer el cuadro principal del ATP de Santiago, que arranca el lunes en San Carlos de Apoquindo, y quedó definido que el chileno Alejandro Tabilo (166° de la ATP) se medirá con el italiano Paolo Lorenzi (118°).

Si el zurdo supera a su rival europeo, en segunda ronda se verá las caras con el segundo sembrado, el noruego Casper Ruud (34°).

En el caso del máximo favorito, Cristian Garin (25°), quedó libre y en seguda fase espera al ganador del choque entre el eslovaco Andrej Martin (94°) y el español Alejandro Davidovich (90°).

El otro nacional en el torneo, Tomás Barrios (311°), espera a un contrincante proveniente de las clasificaciones en la etapa inicial, mientras que si gana en la próxima ronda, enfrentará al ganador entre el italiano Marco Cecchinato (111°) y el boliviano Hugo Dellien (78°).

Catalina Fillol, directora del torneo, destacó tras el sorteo que "Cristian Garin llega en su mejor momento, casi top 20. Alejandro Tabilo tuvo este año un debut muy bueno, ojalá este torneo le ayude para sumar puntos".

"Nos da pena, eso sí, que hayamos tenido las bajas de Diego Schwartzman, Guido Pella y Borna Coric, pero el nivel sigue siendo muy alto. Tenemos a Casper Ruud, muy contento de estar acá, es una figura para mirar, está recién haciéndose conocer, empezó el año en forma espectacular", indicó.

Duelos de primera ronda

- Christian Garin (CHI), bye.

- Andrej Martin (ESL) vs. Alejandro Davidovich (ESP)

- Thiago Wild (BRA) vs. Facundo Bagnis

- Federido Coria (ARG) vs. Juan Ignacio Lóndero (ARG)

- Pablo Cuevas (URU), bye.

- Qualifier vs. Pedro Sousa (POR)

- Tomás Barrios vs. Qualifier.

- Marco Cecchinato (ITA) vs. Hugo Dellien (BOL)

- Thiago Monteiro (BRA) vs. Leonardo Mayer (ARG)

- Roberto Carballés (ESP) vs. Jaume Munar (ESP)

- Qualifier vs. Gianluca Mager (ITA)

- Albert Ramos (ESP), Bye.

- Jozef Kovalik (ESL) vs. Salvatore Caruso (ITA)

- Paolo Lorenzi (ITA) vs. Alejandro Tabilo

- Casper Ruud (NOR), bye.