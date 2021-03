Tomás Barrios: Me he sentido muy bien físicamente y espero darlo todo en la final

El tenista chileno Tomás Barrios se mostró motivado luego de avanzar a la final del Challenger de Santiago, apuntando que se ha "sentido bien físicamente" y preparado para disputar el título del torneo.

Luego de su triunfo sobre el brasileño Felipe Meligeni, la raqueta nacional mencionó que: "Me he sentido muy bien físicamente, cada vez mejor y lo he podido demostrar en cada partido".

"Tuve un partido duro hoy, pero ahora tengo muchas ganas de poder darlo todo en la final", agregó.

Respectó a la manera en cómo se dio su victoria ante Meligeni, quien debió retirarse por lesión, apuntó que: "Fue una lástima, era un set de muy buen nivel y estaba siendo entretenido para quienes miraban el partido. Le deseo una muy buena recuperación y ojalá pueda volver a ganar".

Finalmente, Barrios mencionó sobre la falta de público que: "Se extraña mucho a la gente en Chile, lo he dicho toda la semana, pero espero puedan seguir apoyando por los distintos medios que hay".