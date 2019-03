Garín se ilusiona con su primer título: Si juego bien, tengo muy buenas posibilidades

Christian Garín (92° en el ránking mundial) se mostró contento tras vencer a Casper Ruud (108°) e instalarse en la final del Abierto de Brasil, en Sao Paulo, duelo decisivo para el que se mostró ilusionado, por el buen nivel de juego que ha mostrado esta semana.

"Todavía no me doy cuenta que estoy en una final, he trabajado muy duro, mucho tiempo para tener este resultado, y ahora que lo tengo, aún lo quiero más. Y quiero preparar la final de mañana, que estoy seguro que si juego bien, tengo muy buenas posibilidades", nos dijo Garín a Al Aire Libre en Cooperativa, tras el compromiso.

Además, agregó que "me sentí muy cómodo desde el principio, ayer fue un partido duro, de mucha concentración, estaba un poco más cansado hoy, pero con más confianza y más tranquilo. Fue un buen partido de mi parte, pude ser agresivo, y siento que estoy jugando mejor".

Sobre la posibilidad de ganar un título ATP apara Chile, después de 10 años, el "Tanque" aseguró que "para mí es un proceso que vengo buscando hace mucho tiempo. Estos años han sido difíciles, de mucho entrenamiento, mucha paciencia, y ahora que lo tengo, no tengo por qué presionarme. Tengo 22 años, siento que estoy mejorando muy rápido".

"Es una final, obviamente voy a ir a ganarla, a buscar el triunfo, pero si no se da, queda todo el año, estamos recién en febrero, marzo, y estoy muy ilusionado con lo que se viene", añadió.

Finalmente, sobre el duelo decisivo, insistió que "es un partido más para mí, necesito ahora analizar el partido, recuperarme, queda un día entero para jugar, eso es lo bueno de jugar en primer turno, que me queda todo el día para descansar, preparar y es una final de ATP, estoy jugando en los torneos más competitivos y hay que estar al cien por ciento".