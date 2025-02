Cristian Garin dio su versión sobre el choque y disparó contra el médico de la Copa Davis

Uno de los momentos más polémicos del tenis se vivió hace una semana en Bélgica. El local Zizou Bergs, chocó al tenista nacional, Cristian Garin en el cuarto encuentro de la Copa Davis. Fue un suceso que generó impacto mundial y que terminó con la descalificación del chileno por no querer volver al juego.

Tras esta polémica, Garin volvió a Chile y sacó la voz, al mencionar los hechos desde su perspectiva en el polémico juego disputado en Europa. En conversación con Radio Pauta, el tenista nacional apuntó a dos personas como los graves culpables del suceso.

Zizou Bergs collides with Cristian Garin, while celebrating a massive break of serve.



After Garin received medical treatment, the Chilean refused to return to court, resulting in multiple time violation warnings.

Chile then received a game penalty, which won the deciding set…

Garin dispara contra el médico y el árbitro de la Copa Davis

Según señaló Garin, después del choque, el médico neutral sólo le preguntó si podía seguir jugando. Ante esta situación, el tenista lo encaró y le preguntó de forma efusiva: “¿Cómo no me vas a examinar? me acaban de pegar en la cabeza y no me vas a examinar”. Tras este cruce de palabras, el médico revisó sólo por 20 segundos según señaló Gago.

Además, Cristian Garin se sintió desconcertado tras las declaraciones del árbitro en la conferencia de prensa post partido, al señalar que: “No se entiende que el árbitro de una conferencia diciendo que el médico neutral me revisó, cuando no fue así”.

"No voy a jugar porque ustedes no tienen los huevos de descalificarlo a él, pero si lo quieren hacer conmigo"



Cristian Garin decidió no volver a jugar y le dieron el partido por perdido.

También, Gago señaló que el ojo le temblaba y no podía seguir jugando, pero a pesar de este suceso, la acción del árbitro y del médico neutral era seguir con el partido, señalando que el jugador sí estaba en condiciones de jugar.