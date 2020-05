Cristian Garin: Echo de menos el tenis, la detención llegó en mi mejor momento

El tenista número uno de Chile, Cristian Garin (18° del ránking ATP), se refirió a la detención del tenis producto de la pandemia del coronavirus y aseguró que se produjo en un momento en el que tenía mucha confianza.

Garin señaló en un live de Instagram con Fernando González que "echo mucho de menos la competencia. Se paró cuando venía bien, en mi mejor momento, con muchos partidos, había ganado dos torneos y me había recuperado muy rápido de la espalda para llegar a Indian Wells y Miami, que eran dos torneos que tenía muchísimas ganas de jugar".

Además, añadió que "se haya parado todo de la nada me pegó fuerte al principio, no dimensionaba la situación, pensé que iban a ser tres semanas o un mes, pero ya vamos en dos o tres meses y esto sigue, y la ATP no ha dado fecha de vuelta, y la situación está súper rara. Ha sido difícil por un lado aceptarlo, pero es lo que toca".

Junto con esto, el nacional se refirió a su gran comienzo de año: "En Córdoba me fui encontrando mejor con el pasar de los días, es un torneo en el que sentí que las condiciones me vinieron muy bien. Había un clima distinto cada día. En la final estuvo perfecto y me sentí muy bien físicamente. Él me dio una pequeña chance en el tercer set, debe haber sido uno de los mejores que jugué en mi vida".

"Eso me dio mucha confianza para Río. El año pasado gané dos torneos, este año gané dos más, en el nivel ATP y pensando que llevo apenas dos años jugando me da mucha seguridad en mí mismo, confío mucho en el trabajo. Cuesta mucho llegar a jugar con los mejores y cuando uno está ahí hace el esfuerzo para regalar nada a nadie, por eso las finales no las regalo. Quería ganar en Argentina y de visita", agregó.

Acerca de su 2019 y el rendimiento en torneos que no se juegan en arcilla, su superficie favorita, el deportista señaló que "lo que mejor me hace es competir. Hice cuartos de final en Paris-Bercy, indoor, y otros torneos en pista dura, y eso me da tranquilidad de que puedo jugar en todos lados, pudo haber sido mejor, pero siento que tuve un buen desempeño en todas las canchas, y me siento cómodo en cemento, me gusta. Cuando llego con anticipación y entreno puedo jugar en cualquier lado y como está el circuito eso ayuda mucho".

Finalmente, "Gago" tuvo palabras para su complejo inicio del profesionalismo, con la mochila de liderar el recambio de González y Nicolás Massu: "Fue un momento muy difícil, cuando gan´pe Roland Garros junior tenía 17 años, me pusieron mucha presión, no lo pasé nada de bien y me tuve que ir a vivir a España. En esa época uno quiere estar con los amigos también, y todo lo que hacía yo era malo. Estaba 300 del mundo y no lo consideraba tan malo".

"En el tenis cada uno vive su historia y cuando llega arriba lo valora muchísimo, estoy contento con lo que he logrado, y con lo que sé que voy a lograr porque lo pasé mal y superé eso", cerró.