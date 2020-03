Cristian Garin por Copa Davis: Estoy seguro que vamos a volver al Grupo Mundial

El tenista chileno Cristian Garin (18° del ranking ATP) lamentó no estar con el equipo chileno de Copa Davis en la última serie con Suecia, pero aseguró que volverán a estar en la élite del tenis mundial.

"El dolor comenzó en Río cuando estaba en las mejores semanas de mi carrera, seguía pensando que quería estar bien en Chile, hice todo lo posible pero no llegué".

"Después bajarme de la Copa Davis fue súper difícil, era la último que quería, pero creo que fue la decisión correcta porque no me sentía bien. Estoy seguro que vamos a volver al Grupo Mundial", aseveró en diálogo con ESPN.

Respecto al proceso de recuperación de su lesión "Gago" sostuvo que "llegó en un mal momento porque quería jugar bien con Chile y estar en Copa Davis, pero estoy con tratamiento y estoy haciendo un buen trabajo. Ya llevo dos días jugando tenis y me he sentido mejor para encarar lo que se viene".

Por otra parte, el deportista de 23 años realizó una crítica al formato de certamen mundial y expresó su alegría por la actuación que tuvieron Alejandro Tabilo con Tomás Barrios.

"Al cambiar el formato lo hace súper extraño, el año pasado no me sentí bien, porque no estaba el ambiente. El hecho de que Tabilo y Barrios jugaran bien nos sirve a todos, tienen tremendo fututo y tienen que seguir trabajando. Yo intento ayudarlos y me motiva estar junto a ellos", apuntó.

"Mi sueño lo estoy cumpliendo de a poco. Conlleva mucho esfuerzo y momentos de soledad. Llevo entre dos y tres años confiando en el proyecto, con las derrotas y victorias. Tengo un equipo de trabajo sólido y eso me motiva a seguir", finalizó.