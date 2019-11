Cristian Garin y el duelo con Argentina: En estos momentos pensamos solo en ganar

El tenista chileno Cristian Garin (34° del ranking ATP) se mostró optimista de cara al estreno del equipo nacional en las Finales de Copa Davis ante Argentina.

"Por mi parte, mis aspiraciones siempre son ganar, yo no vengo solo a competir. Quiero ganar, es por lo vengo. En la competencia pueden pasar cosas, pero en estos momentos pensamos solo en ganar", dijo el número uno de Chile en diálogo con Ernesto Contreras, Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre la cancha principa de la Caja Mágica de Madrid, en donde se medirán con los trasandinos, "Gago" afirmó que "me pareció un poco distintas a las otras, a las de entrenamiento. Es un poco más lenta, pero me gusta, el estadio está buenísimo".

"Ya estoy con muchas ganas de jugar, mañana es el último día de entrenamiento y ya estoy pensando en el partido", añadió.

En relación a Diego Schwartzman (14°), su contrincante en el debut, el número uno del país señaló que "es un rival muy duro, no por cualquier cosa terminó catorce del mundo. Creo que es un jugador muy sólido, de mucho ritmo, cosa que a mí me gusta, lo cual no quiere decir que sea fácil".

"Pero me siento jugando bien, no es fácil jugar con altura aquí. Es una superficie rápida en la que puede pasar cualquier cosa, así que hay que estar concentrado y atento a cada punto.Vengo este año jugando de igual a igual con la mayoría y espero seguir con el nivel que estoy demostrando aquí en los entrenamientos", apuntó.

Garin a su vez se refirió al marco de público que espera para el duelo con el "Peque", afirmando que "por mi parte, me gusta ver la cancha llena. Ojalá venga harta gente de Chile, no sé cómo va el tema de las entradas. A mí en lo personal me motiva jugar con estadio lleno".

"Cuando ví que jugábamos en la cancha central, no me lo esperaba para nada. Viendo los equipos que hay y las series que hay con equipos de gran nivel y que nos pongan a nosotros en la central también quiere decir que es un partido importante y es probable que el estadio se llene", aseveró.