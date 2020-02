Cristian Garin y su lesión en la espalda: Espero recuperarme rápidamente y seguir jugando

El tenista número uno de Chile, Cristian Garin (18° del mundo), se refirió a la fuerte dolencia que sufrió en su espalda este jueves en la victoria sobre el español Alejandro Davidovich (98°) en el ATP de Santiago, y aseguró que espera recuperarse pronto y mantenerse jugando.

"Es muy pronto para decidir si juego o no mañana (viernes), como dije quiero estar bien, me preocupa más de la cuenta la lesión sabiendo las cosas que vienen, quiero estar bien para este torneo acá en Chile. Yo quiero jugar, estoy aquí para eso, jugué casi dos horas para poder seguir en carrera, así que es un poco adelantado para responder eso", sostuvo el "Tanque" en conferencia de prensa.

Además, añadió que "al inicio del partido me sentí súper bien, venía con dolores estos días, de hecho no he entrenado mucho en la semana, pero hoy en el cambio de lado del segundo set hubo un parón largo, me enfríe. Fui a sacar y sentí el mismo dolor de la semana pasada, y ahora terminado el partido voy a trabajar con mi equipo y ver qué tengo. Obviamente me afecta, no me siento bien, espero que no sea nada grave".

Junto a esto, "Gago" valoró el apoyo del público y dijo que fue clave para conseguir el triunfo: "Obvio que me sirvió mucho, la verdad es que no me sentía bien, y no me esperaba que me doliera porque venía mejorando, y el apoyo de la gente fue importante, que hayan venido y que se haya llenado el estadio. El público estuvo muy bien, se hizo notar y cuando me vine abajo me apoyaron, así que contento".

"No pensé en retirarme. La verdad es que me duele solo cuando saco, después el resto no me duele, en ningún momento estuve cerca de retirarme. En el resto de los aspectos estoy jugando bien, me siento bien y no se me pasó por la cabeza retirarme", dejó en claro.

Finalmente, se refirió a la polémica renuncia de Marcelo Ríos al equipo chileno de Copa Davis: "Ustedes conocen a Marcelo, fue un tema en que yo no tengo nada que ver, yo esas cosas no las hablo, tengo un manager que se encarga de eso y no fue así. Que no vaya Marcelo obviamente que es importante, viene estando con nosotros hace mucho tiempo y la verdad es que no estoy muy informado de lo que pasó, pero en el tema económico no tengo nada que ver".