Garin en el cierre de su temporada: Estar entre los mejores me motiva a seguir con ambición

El tenista nacional Cristian Garin (22° de la ATP) comentó en su cuenta personal de Instagram el cierre de su temporada 2020, asegurando que haberse mantenido entre los mejores del planeta lo motiva a seguir entrenando y mejorando a diario. Dijo que en los próximos días anunciará su nuevo equipo técnico.



"Se termina la temporada 2020 para mí, un año raro y difícil como creo que lo ha sido para la mayoría, pero también de mucho aprendizaje, dentro y fuera de la cancha", escribió la mejor raqueta chilena de la actualidad.

"Las personas que están a mi lado y el apoyo que recibo de parte de la gente son sin duda un pilar fundamental para mi y mi carrera", agregó Garin.

Haciendo un balance sobre su año, Garin expresó que "en cuanto al tenis, tengo 24 años aún y tengo claro que tengo muchas cosas por mejorar, es por eso que cada decision que tomo es pensando en lo que creo que es lo mejor para mi, mi futuro y lo que me lleva a seguir creciendo como jugador y persona".

Asimismo, y proyectándose para lo que se viene en su emergente carrera, indicó que "año a año he ido cumpliendo los objetivos que me he puesto, con mucho esfuerzo y dedicación, pasando momentos muy difíciles y ahora sin duda el estar entre los mejores compensa todo lo que he pasado y es lo que me motiva a seguir entrenando con la ambición de ir cada vez por mas".

Respecto al que será su nuevo equipo de trabajo tras decidir alejarse del entrenador argentino Andrés Schneiter, avisó que "durante los próximos días publicaré el equipo con quien voy a trabajar el 2021".