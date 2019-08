Fernando González recordó la gesta olímpica: Nos cambió la vida

A 15 años del recordado paso de Fernando González y Nicolás Massú por los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el ex número cinco del mundo recordó la gesta que los dejó como los primeros chilenos en colgarse una medalla de oro en una cita planetaria.

Y en sus recuerdos, el chileno, hoy embajador de los Panamericanos de Santiago 2023, contó que su vida cambió radicalmente luego de esa semana en Grecia, aunque reconoce que le costó entrar al partido por el bronce en el singles, ante Mardy Fish.

"Estaba bajoneado, picado, pero minutos antes de salir a jugar por el bronce vi una premiación, creo de equitación, y una de las mujeres que recibió la medalla de bronce se puso a llorar. Ahí me dije: 'Pucha, esto también es importante'. Se me pasó lo nublado que había quedado del día anterior y me dije: '¿Qué decía antes de venir? Quiero una medalla, de lo que sea, así es que vamos'. Fue un partido súper largo, de ahí se jugaba la final de mujeres, que fue súper corta. Así con poco tiempo para recuperarme salimos para jugar la final del dobles", comentó González en entrevista con El Mercurio.

"Es cuando el cansancio no importa. Estás en una instancia tan importante, tan única. En mi caso gané el bronce salvando dos match points. Era el día más triste de mi vida y al día siguiente era el más feliz de mi carrera", añadió.

González contó que en el momento no dimensionaron lo que ocurrió en Chile con las medallas: "No nos dábamos cuenta. No existían redes sociales. Estábamos solo con nuestros entrenadores. Sin la familia. Luego me fui al estudio de TVN y ahí pude ver las noticias de Chile en directo. Era una locura. Yo había terminado mi participación, así es que cuando volvió a la habitación, el Nico ya estaba durmuendo. Y se fue cuando yo estaba durmiendo. Llegué a su partido en el segundo set. Se notaba que iba a ser largo", dijo.

"Nos cambió demasiado la vida. Pese a que ambos ya teníamos títulos ATP, éranos personas públicas, el recambio de Ríos, nos seguían bastante, transmitían nuestros partidos. Pero esto fue algo que traspasó el deporte de nuestro país. Fue fuerte pero para bien. Parecíamos rockstars, era increíble cómo se acercaba la gente, teníamos una responsabilidad mayor", explicó.