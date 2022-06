Gabriela Sabatini y Gisela Dulko cayeron en la final de Leyendas de Roland Garros

Las históricas ex tenistas argentinas Gabriela Sabatini, ex número 3 del mundo, y Gisela Dulko, ex 1 en dobles, cayeron en la final del torneo de Leyendas de Roland Garros.

El título quedó en las manos de la dupla italiana compuesta por Flavia Pennetta, ex número 5, y Francesca Schiavone, ex número 4.

En la definición, el equipo trasandino sucumbió ante las europeas y fueron derrotadas por parciales de 1-6, 7-6 (4) y 10-6.

"Jugar con Flavia y Francesca fue muy especial. Tener enfrente a dos jugadoras que siempre admiré ya fue un trofeo. Cada punto fue genial, muy lindo", señaló Sabatini tras la final.