Juan Mónaco: Estoy ansioso de volver a jugar con grandes amigos como González y Massú

El destacado ex tenista argentino Juan Mónaco se mostró entusiasmado con la exhibición que disputará junto a su compatriota Juan Ignacio Chela frente a los chilenos Fernando González y Nicolás Massú, en el Grand Arena Monticello, los próximos 26 y 27 de abril, al mejor estilo Copa Davis.

Mónaco, quien se retiró del circuito ATP en 2017, aseguró que "es hermoso. La verdad es que desde el primer minuto que me llamaron me gustó. Estoy muy ansioso de jugar con grandes amigos del circuito como Fernando González y Nicolás Massú, además en un país que me fue bien porque gané una vez el torneo en Viña del Mar".

"Quise estar fuera un tiempo de las canchas, para no extrañar tanto el deporte que amo. Necesitaba este tiempo de no estar jugando, ni activo en el tenis. Accedí el año pasado a jugar una exhibición en Quito y ahí comencé a tener un poquito más de ganas, y hoy se me presenta esta tremenda oportunidad", comentó.

Por otra parte, el trasandino recordó su relación con González y Massú durante su carrera, asegurando que "siempre tuve bestias negras en el circuito y Fernando era uno de los jugadores que más difíciles le venía a mi juego, de hecho me ganó todas las veces que jugamos. Con Nicolás era más parejo, teníamos estilos parecidos y eran dueloa aguerridos".

"Siempre sentí mucha admiración por ellos, porque son mayores que yo y en mi adolescencia eran espejos para mí. Dentro del circuito siempre fui bien aconsejado por ellos, que eran respetados. Yo tenía relacióbn cercana con ellos y formé gran amistad más allá de las veces que nos enfrenamos".

Finalmente, Juan Mónaco asegurpo que "admiraba" a Marcelo Ríos, porque siempre fue muy "profesional dentro de la cancha y siempre ponía el tenis por sobre todo". Además, acerca del recambio dijo que "la gente se mal acostumbra, pasó también en Argentina, pero Chile tiene buena presencia en el circuito con Jarry y Garín", cerró.