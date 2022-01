La multicampeona ex tenista Chris Evert anunció que tiene cáncer de ovario

La destacada ex tenista estadounidense Chris Evert, ganadora de 18 Grand Slams durante su carrera, anunció a través de su cuenta de Twitter que padece cáncer de ovario.

"Quería compartir mi diagnóstico de cáncer de ovario en etapa 1, como una forma de ayudar a otros. Me siento muy afortunada de que lo hayan detectado temprano y espero resultados positivos de mi plan de quimioterapia".

"Gracias a todos ustedes por respetar mi necesidad de concentrarme en mi plan de salud y tratamiento. Me verán aparecer desde casa en ocasiones durante la cobertura de ESPN del Abierto de Australia", expresó.

Después dijo en ESPN que comenzó su proceso de seis quimioterapias programadas y añadió: "He vivido una vida muy encantada. Ahora tengo algunos desafíos por delante. Pero me consuela saber que la quimioterapia es para asegurar que el cáncer no regrese", cerró.