Navratilova anunció etapa final de tratamiento contra el cáncer: "El pronóstico es excelente"

Martina Navratilova, destacada extenista checa-estadounidense, entregó positivas noticias sobre su lucha contra dos tipos de cáncer y anunció que está muy cerca de dejar atrás la enfermedad.

"Cuando descubrí el cáncer de garganta pensé que podría estar muriendo, pero luego ví que era tratable. Luego revisaron el seno derecho y cuando me hicieron la biopsia, el médico dijo 'esto no se ve muy bien'. Ahí fue cuando comencé a llorar sobre la mesa y dije: 'Oh, genial, ahora tengo dos cánceres al mismo tiempo que no están relacionados'", recordó en conversación con TalkTv.

"¿Cuál era la alternativa? ¿Rendirme? ¿Renunciar? ¿Parar? Esa no es una opción para mí. Renunciar no está en mi ADN", continuó la ganadora de 18 torneos Grand Slam.

"Cuando los médicos me dieron el diagnóstico estuve en pánico total durante tres días pensando que quizás no vería la próxima Navidad. Recordé la lista de deseos de todas las cosas que quería hacer si me quedaba solo un año de vida. Puede sonar muy superficial, pero yo estaba como 'Ok, ¿qué auto realmente quiero conducir si vivo como un año?'", relató.

Sin embargo, el avance del tratamiento está a punto de culminar, luego de casi cuatro meses. "Todavía tengo que tratarme el pecho derecho, probablemente con radiación, pero sólo durante un par de semanas y eso es más preventivo que otra cosa. Seré muy, muy diligente al respecto, pero el pronóstico es excelente, aunque nunca se sabe", explicó la leyenda.