Patricio Cornejo en su nueva labor de head coach: Tenemos que levantar el tenis chileno

El destacado ex tenista nacional y capitán de Copa Davis Patricio Cornejo conversó con nuestro programa Todo por el Deporte, en el que explicó su nueva función como head coach, en el que estará a acargo del desarrollo de los jóvenes chilenos en este deporte, prinicipalmente en torneos en los que representen al país. Además, tuvo palabras paara el presente de Nicolás Jarry.

Cornejo, valoró este nuevo rol en la Federación del Tenis Chileno, asegurando que "esto apareció muy de repente, me lo tomo con sorpresa porque no tenía idea que existía un head coach. Vamos a trabajar con los jóvenes entre 12 y 18 años y hay que entregarles toda la experiencia. Tenemos que levantar el tenis chileno".

Sobre sus funciones en el cargo, destacó que "hay que estudiar mucho donde el deporte chileno está en algunos eventos importantes a nivel internacional. Hay que ver qué jovenes hay, tenemos que hacerles un seguimientos, quien los dirige, quién es su preparador físico, encargarse de su participación en torneos donde representen a Chile y juntarlos que es lo principal, además de ver qué han hecho".

Además, el ex finalista de Roland Garros en dobles, destacó que volverá a trabajaer con Jaime Fillol, quien será parte de su equipo: "Vamos a volver a hacer dupla con el 'pata de lana', la verdad es que ya hemos conversado y seguramente nos vamos a reunir la próxima semana".

Para finalizar con su cargo, el ex deportista descartó hacerse cargo del regreso de un ATP 250 a Chile: "No, la verdad es que a mí no me han dicho que esa es tarea mía, porque la tarea del tenis está un poco repartida, pero la preocupación es sobre los niños hasta 18 años. Hay que reencantarlos y motivarlos".

El presente de Jarry y su vigencia

En otros temas, el Cornejo analizó el presente de Nicolás Jarry, asegurando que "el partido que perdió ayer (martes) fue increíble, yo creo que le falta un poco más de regularidad en su juego, tiene que defender mejor. Él basa mucho su juego en su servicio, pero en tierra el servicio no hace mucho daño".

De igual manera, resaltó que "a veces las derrotas sirven, siempre es mejor ganar. A veces las derrotas no las encuentro tan malas, a veces te enseñan mucho más que una victoria. Él tiene un gran tácnico que es su tío y a Jaime quien es un buen referente".

Finalmente, Patricio Cornejo descartó ser un ex tenista, ya que "entreno todos los días cerca de cuatro horas y sigo jugando", aunque reconoció que "en mis mejores tiempos entrenaba hasta 11 horas", cerró.