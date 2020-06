Pesar en el mundo del Deporte por el fallecimiento de Patricio Rodríguez

Este martes, con 81 años, falleció el histórico Patricio Rodríguez, ex integrante y capitán del equipo chileno de Copa Davis, quien destacó en el mundo del tenis por ser exitoso coach de grandes raquetas latinoamericanas, como Nicolás Massú, los ecuatorianos Andrés Gómez y Nicolás Lapentti, y el argentino José Luis Clerc, entre otros.

Por ese motivo, el mundo del Deporte, con ex tenistas e insticuiones, se manifestó en redes sociales con sus mensajes de pesar por la partida del mítico entrenador:

Fernando González, en sus historias de Instagram

Triste com a notícia do falecimento do querido coach Pato Rodriguez. Grande pessoa. Passamos muitos anos juntos. Querido demais. Triste.