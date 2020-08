Sergio Elías y regreso del tenis: Se deben cumplir los protocolos o habrá sanciones

El presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, celebró que la autoridad sanitaria permitiera que en aquellos lugares que se encuentren en fase 2 del desconfinamiento puedan volver a practicar deporte al aire libre, aunque dijo que es una oportunidad que no pueden desperdiciar, por lo que habrá duras sanciones para los que incumplan los protocolos.

"Es el anuncio ofical de la vuelta del tenis a las canchas, no a los clubes, pero sí a la práctica por todas las restricciones que hay que no nos permite usar camarines ni duchas", apuntó a Al Aire Libre en Cooperativa.

Elías aseguró que "la base sobre la cual actuó la Federación es el protocolo que establece la Federación Internacional de Tenis (ITF) y también tomamos varios elementos adiciones como la Federación de Estados Unidos, de clubes de Alemania y de Tenis Europa, así que esa es la ida básica sobre la cual establecimos el protocolo".

"por otro parte, obviamente que el protocolo debe ser cumplido rigurosamente, so pena de sanción tanto para los que no cumplan como para el propio recinto. De tal manera que el recinto tiene la misma responsabilidad que el infractor si no se respetan los protocolos adecuados", agregó.

En esa línea, el dirigente agregó que cada "club debe disponer los elementos sanitarios, lugares donde se puedan depositar los desechos de papeles, toallas y ese tipo de cosas y, evidentemente que habrá un estricto control en cada uno de los recintos, por lo menos esas son las instrucciones de nuestra institución para poder cumplir con lo que se nos exige, de lo contrario vamos a perder esta linda oportunidad que nos está dando la autoridad sanitaria para retornar, algo que tanta falta hacía".