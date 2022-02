Fernando González a 20 años de su primer título en Viña: Fue un impulso a mi carrera

Mientras la acción del Open de Santiago comienza a entrar en su fase decisiva, el ex tenista nacional Fernando González, hoy comentarista televisivo, aprovechó de recordar la obtención de su primer título en tierras nacionales, cuando se adjudicó el ATP de Viña del Mar, en 2002.

"Venía de hacer un gran Abierto de Australia y llegando acá me empecé a sentir muy bien. Estuvieron todas las condiciones para que fuera así. Creo que no perdí ningún set hasta llegar a la final y me adapté muy bien al torneo. Además del tremendo apoyo que el público te da en Chile", dijo González al sitio oficial de Betsson.

González luego ganaría los torneos de 2002, 2004, 2008 y 2009, pero siente que fue su primera consagración en el país que lo ayudó a forjar su carrera tenística.

"Tenía mucha ansiedad y nerviosismo, sobre todo porque todavía no tenía mucha experiencia, pero estaba muy enfocado a lo que quería lograr. Tenía ese nerviosismo que te enfoca a canalizar lo que quieres, algo raro por la edad, pero que me ayudó", expresó.

"Para mi carrera fue algo muy importante. No solo porque fue mi segundo ATP, sino por hacerlo en casa como la gente esperaba, me dio un impulso grande a mi carrera y la experiencia de cómo manejar las expectativas y usar el público a tu favor en partidos decisivos como una final de un ATP", añadió.