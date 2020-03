Fernando González: Este partido es mucho más importante, ¿salvemos vidas?

El ex tenista chileno Fernando González reaccionó con preocupación ante el brote de coronavirus en nuestro país e instó a sus seguidores en Twitter a "salvar vidas" tomándose en serio las medidas de seguridad recomendadas por los expertos.

"Estamos recibiendo una advertencia u oportunidad para mejorar como personas, reflexionemos cómo podemos ser un aporte con acciones, critiquemos constructivamente y por favor, no busquemos quién tiene la razón, quién es mejor, quién sabía y quién lo dijo", advirtió en primera instancia.

"Más de alguna vez me trataron como alguien superior por ganar un partido o se me cuestionó por perder una gran oportunidad al no ganarlo. Este partido es más simple, pero mucho más importante y NO ES UN JUEGO", alertó.

En esa línea apuntó a que "¿salvemos vidas?" con el mensaje de #QuedateEnCasa

