Fernando González recordó el oro olímpico en el dobles: Lo jugamos 50 veces más y no lo ganamos así como se dio

El triple medallista olímpico chileno Fernando González recordó lo realizado junto a Nicolás Massú en los Juegos de Atenas de 2004 y contó que tras ganar el oro en el dobles fue la primera vez que lloró en una cancha de pura felicidad.

"Me acuerdo de ese partido y me da vértigo. Lo jugamos 50 veces más y no lo ganamos así como se dio. Venía de jugar por el bronce con Dent y también estuve dos match points abajo, pero logré vencer y lloré de felicidad por primera vez en una cancha", contó González en un diálogo con Francisca Crovetto a través de Instagram Live.

González recordó que "tuve poco descanso y llegué averiado al dobles, pero ahí fue súper importante Nicolás, que tenía una energía única".

Además, el ex número cinco del ranking mundial contó de su experiencia olímpica, la cual es totalmente distinta a la que se vive en el circuito profesional.

"Tú sabes que los Juegos Olímpicos, como son cada cuatro años, van a ser pocos en tu carrera. Y te sacan de los lujos a los que estás acostumbrado, tienes que tomar buses, caminar largas distancias, almorzar en un comedor inmenso y que la comida te abura al tercer día... Te devuelven a la esencia del deporte y te permiten realizar otras realidades", comentó.