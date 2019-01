Fernando González sobre su relación con Marcelo Ríos: No lo elegiría como amigo

El ex tenista chileno Fernando González aseguró que nunca tuvo una buena relación con el otrora número uno del mundo, Marcelo Ríos, afirmando que "no lo elegiría como amigo".

En entrevista con el programa "Sigamos de Largo" de Canal 13 el "Bombardero" aseguró que "yo no tengo una relación con el 'Chino'. Nunca la he tenido. No había buena onda, pero mala tampoco. Coincidimos, pero no lo voy a llamar para ir a tomarme un café. El tampoco".

"Con el 'Nico' (Massú) soy cercano, tenemos una amistad. Creo que las amistades se van dando, pero también uno las va eligiendo. Y yo no lo elegiría a él (Ríos) como amigo. Y él tampoco", añadió.

A su vez, "Mano de Pierda" criticó la manera en la que el "Chino" se relaciona con los medios de comuncación. "Él es el 'Chino' Ríos. Yo no soy nadie para juzgar a alguien, pero creo que cuando uno no quiere tener una relación con la prensa, no aparece en los medios. Si uno no quiere aparecer, se esconde o lo intenta. Si yo no quisiera una relación con los medios no estaría acá", indicó.

Por último, González aseguró que Ríos "fue bueno cuando teníamos que entrenar en una Copa Davis. Quizás como líder le faltaban algunas cosas, como ser un poco más solidario o empático con los compañeros más chicos. Obviamente era muy importante ver a un jugador top ahí mismo, que era como uno, que hablaba como nosotros, que decía las mismas huéas. Lo hacía un poco más terrenal".