Fernando González tras la victoria sobre Chela y Mónaco: La esencia uno la mantiene

Fernando González y Nicolás Massú protagonizaron una gran remontada y vencieron a Juan Mónaco y Juan Ignacio Chela en una exhibición al estilo Copa Davis. Tras la victoria, el "Bombardero" analizó el triunfo y manifestó su alegría por volver a jugar ante el público nacional.

"Emocionante los partidos, fueron intensos, apretados, jugamos un buen tenis. Salió un lindo espectáculo, y espero que la gente se haya ido contenta. Este formato a un set le da una emoción inmediata, y es bueno para el espectáculo...tuve que entrenar harto, pero la esencia uno la mantiene", declaró una vez finalizado el show.

"Para mí es un privilegio volver a jugar, me retiré hace siete años. He tenido la oportunidad de jugar en varias partes del mundo, pero no hay como jugar en Chile", agregó.

González también habló sobre la contingencia actual del tenis chileno, dedicando palabras a los medios por el trato a Nicolás Jarry y Cristian Garin.

"Daría unas palabras a los medios, que sean más equilibrados a la hora de hacer los análisis. Hace unos días, era el pésimo momento de Jarry, y en 24 horas cambió totalmente la película", explicó.

Respecto al nivel de ambos tenistas, sostuvo que "ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de lado y las cosas que deben seguir trabajando".

"Jarry hasta esta semana no había tenido un buen año, lo que es normal, pero esto le va a servir muchísimo para seguir dándose cuenta lo bueno que es", precisó.

Por último, valoró el trabajo realizado por Nicolás Massú como entrenador.

"Tiene mucho que aportar, le gusta por lo visto, está metido a tiempo completo, eso es bueno para él y sus jugadores", cerró.