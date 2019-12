Luciana Aymar y Fernando González esperan un varón y aún no resuelven el nombre

La ex jugadora de hockey césped argentina Luciana Aymar reveló que el hijo que espera junto al ex tenista chileno Fernando González nacerá en febrero, en Chile, y es de sexo masculino, pese a que aún no le tienen nombre.

Aymar se confesó con la revista trasandina ¡Hola! y dio a conocer que siempre tuvieron como prioridad ser padres: "No sé si fue por una cuestión de edad o qué, pero nos elegimos y quisimos formar una familia. Nunca hablamos de casamiento, pero sí de ser padres".

También dijo que no le fue fácil quedar embarazada, pues tuvieron incluso que visitar una clínica de fertilidad y varios estudios, pues su carrera deportiva le afectó y contó cómo se enteró de su embarazo.

"Estaba en Suiza durante la celebración del Día Olímpico que organizó el COI. Ahí me hice el stest y me dio positivo. No le creí, le decía a Fernando, esto no está bien, da positivo, así que me hice cuatro tests más", recordó.