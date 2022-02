Promisorio tenista danés Runa Holger se encontró con Fernando González: Mi inspiración de derecha

El promisorio tenista danés Runa Holger (88º del ránking), de 18 años, mostró su admiración por el ex representante nacional Fernando González, al que se encontró durante su participación en el ATP 250 de Santiago.

El jugador publicó en sus redes sociales: "Feliz de haber conocido a la leyenda loca Fernando González en el Chile Open... Mi inspiración de derecha".

Rune se despidió en primera ronda del Chile Open al caer en dos sets ante el brasileño Magheus Pucinelli de Almeida.

Happy to have met the local legend @fergonzalezel at @chile_open 🇨🇱 my forehand inspiration 🦾 pic.twitter.com/GDRrKOhVne