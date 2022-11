Stefanos Tsitsipas: "No tengo prisa en ser el número uno"

El griego Stefanos Tsitsipas (3°) confesó este martes tras su derrota ante el serbio Novak Djokovic (8°) en las Finales ATP, por 6-4 y 7-6 (4), que le impide alcanzar el número uno esta temporada, que no tiene "prisa" por conseguirlo, aunque aseguró que cree "firmemente" que puede lograrlo "algún día.

"Realmente no ocupa mucho de mi mente. Creo profundamente que puedo llegar a ese punto algún día. No tengo mucha prisa, para ser honesto. Aunque claro que hubiera sido mejor que ocurriera esta semana", declaró en rueda de prensa.

"Estoy más aquí por el largo plazo. Veo el panorama, la carrera más larga. Tengo muchas oportunidades el próximo año para jugar un buen tenis. Si llega, estaré muy feliz, mi país será muy feliz, mi familia será feliz", añadió.

"Sólo tengo que concentrarme en mí mismo y dejar que eso pase. Si sucede, es una gran noticia. Pero no debería obsesionarme demasiado con ello. Puedo ser feliz sin ello, pero por supuesto que me sentiré un poco más realizado si ocurre en mi carrera", insistió.

El heleno no comenzó con buen pie el partido, cediendo su saque en el primer juego, suficiente para que Djokovic se llevara la primera manga.

"La pista es rápida. No puedo negarlo, pero me gusta. Ayuda a mi servicio y a mis primeros golpes. No diría que ese fuera el problema. El problema fue empezar ese primer juego mal y no entrar en el partido, reaccionando muy tarde", explicó.

"En este tipo de pista, quieres estar concentrado lo antes posible. No lo hice en el inicio de ese partido", reconoció.