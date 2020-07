Gildemeister instaurará su academia en Chile: Quizás en cuatro años tengamos recuperado el tenis

El ex tenista nacional y otrora campitán del equipo de Copa Davis Hans Gildemeister volverá a Chile tras ocho años radicado en Tampa, Estados Unidos. Su intención es instaurar en nuestro país el modelo de academia que tiene en Norteamérica.

El ex número 12 del mundo y top 5 en dobles contó a Diario La Tercera que su partida al hemisferio norte se debió a que le "ofrecieron un muy buen trabajo en la Universidad del Sur de la Florida y ahí estuve un par de años. Mis hijas, por su parte, querían estudiar inglés, y así me fui quedando. Luego, nos instalamos con la academia, pero llega el tiempo de volver".

"Mi familia está en Chile y mis 11 nietos están creciendo y uno quiere estar con ellos. Si bien, desde que me fui, todos los años he ido dos veces a visitarlos, no es lo mismo", agregó Gildemeister sobre una decisión que ha retrasado la llegada del coronavirus.

De todas formas, alista su regreso para septiembre, a más tardar. "Tengo que dejar todo ordenado en la academia. Aquí tengo tres coaches, más un PF. En Chile pretendo hacer lo mismo; quiero contar con un buen PF, una buena nutricionista y un buen deportólogo. Ya he conversado con ellos y están dispuestos a embarcarse en este proyecto. Quizás en cuatro años más tengamos recuperado el tenis", señaló.

Sobre la academia, aseguró que "será algo muy personalizado. La idea es tener un grupo de no más de 15 chicos y ya tengo cinco que están comprometidos con el proyecto. Pretendemos hacer giras con ellos a Estados Unidos unas tres veces al año, porque la competencia en Chile no es tan buena. Para eso, vamos a presentar un proyecto a la empresa privada y al IND. Lo bueno es que ya hay varias municipalidades interesadas en este proyecto para el próximo año".

"Mi idea es devolver a los juniors a la élite mundial. En mi época metimos a cinco jugadores en el US Open. Si ya lo pudimos hacer una vez, ¿por qué no hacerlo de nuevo?", cerró.