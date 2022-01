Icónico periodista de tenis Luis Alfredo Alvarez contó que tiene cáncer de próstata

El icónico periodista de ESPN y especializado en tenis, Luis Alfredo Alvarez, reveló este domingo que fue diagnosticado con un cáncer de próstata, por lo que deberá salir de pantalla durante un tiempo.

A través de Twitter, el propio comunicador contó de su situación. "Días antes de la cobertura del Abierto de Australia fui diagnosticado de cáncer de próstata. Pero el haberme conectado con ustedes a través de las redes sociales y por la televisión me ayudó a aliviar mis tensiones, miedos y angustias".

"Gracias a mis compañeros de trabajo por ser tan profesionales para acompañarme durante estas dos semanas. Ahora me toca descansar, enfocarme en mi salud, en mi tratamiento y recuperación. Muy pronto estaré no solo en televisión, sino que también en redes sociales provocándolos como a mí me gusta", agrega.

"Les pido porfavor que oren por mí, les mando mis bendiciones y los quiero mucho", finaliza el video.