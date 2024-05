Jannik Sinner confirmó su relación amorosa con la tenista rusa Anna Kalinskaya

El italiano Jannik Sinner ha confirmado que mantiene una relación sentimental con la tenista rusa Anna Kalinskaya. Lo hizo luego de vencer al estadounidense Christopher Eubanks por la primera ronda de Roland Garros.

Los rumores de la relación venían hace un tiempo, pero esta semana se comenzaron a confirmar las especulaciones. El jueves de la semana pasada, Sinner y Kalinskaya fueron fotografiados juntos en un restaurante de París en la previa del Grand Slam.

Sinner update:

OUT : Maria Braccini

IN : Anna Kalinskaya

NEXT : ? pic.twitter.com/NomdCPDclM