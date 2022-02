¡Adiós a un grande! Del Potro se retiró del tenis tras perder con Delbonis en el Argentina Open

El argentino Juan Martín Del Potro se retiró del tenis tras perder en la primera ronda del ATP 250 de Buenos Aires ante su compatriota Federico Delbonis, en un emocionante partido, por parciales de 6-1 y 6-3.

"Es un momento que no quería que llegara nunca, pero la salud me lleva a tomar una decisión que, aunque no esté convencido, la tengo que hacer. Hace dos años y medio que estoy sufriendo mucho, y esta vez no tengo fuerzas para seguir. Lo di todo", dijo entre lágrimas tras el compromiso.

"Hoy lo di todo hasta el último punto. Mi último partido fue en la cancha y no en la conferencia. Y eso es lo que quería. Tenía planeado ir a Río, pero ahora quiero dormir sin dolor en mi pierna y es lo que intentaré hacer. A partir de mañana", añadió muy emocionado el trasandino.

Así Delpo finaliza una tremenda trayectoria, con 22 títulos, uno de ellos de Grand Slam, en el US Open 2009.