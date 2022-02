Del Potro: Quiero dormir sin dolor, no tengo la fuerza que todos piensan

El argentino Juan Martín Del Potro dijo adiós este martes al tenis profesional tras perder en un emotivo partido ante su compatriota Federico Delbonis, por 6-3 y 6-1, en el ATP de Buenos Aires, por lo que tras el compromiso expresó sus sentimientos encontrados.

En diálogo con TyC Sports, señaló que "es un momento que no quería que llegara nunca, porque no era algo que yo quería, sino que la salud me lleva a tener que tomar una decisión, poco convencido, pero creo que hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontarla y cumplir otro milagro, como lo hice con la muñeca u otras veces".

"He tratado de explicarle a mi entorno que yo también puedo perder y que no tengo la fuerza que todos piensan para salir adelante. Esta vez pienso eso, lo di todo. También son esos días que voy a recordar durante toda mi vida. No he encontrado un lugar en mi vida donde sea más feliz que aquí adentro, así que quería jugar. Durante 16 años de mi carrera vi este torneo por televisión y no encontré mejor oportunidad que tener esta chance de hacerlo en Buenos Aires y delante de mi mamá, que es primera vez que me ve jugar", agregó.

"Creo que he cumplido todos los sueños en el tenis y lo más difícil de lograr no es un trofeo, ninguna copa, ni el ránking, sino que es el cariño de toda la gente. Creo que lo logré y lo llevo en el corazón. Me quedo con la espinita clavada del número uno (no conseguirlo)", siguió en la misma línea.

Finalmente, aseveró que "hoy lo di todo hasta el último punto. Mi último partido fue en la cancha y no en la conferencia. Y eso es lo que quería. Tenía planeado ir a Río, pero ahora quiero dormir sin dolor en mi pierna y es lo que intentaré hacer. A partir de mañana", cerró.

De todas formas, en conferencia de prensa abrió la puerta a jugar la próxima semana en Rio de Janiero.