Boric reaccionó a áspera crítica del "Chino" Ríos: No es necesario inventar para justificar discrepancias

Luego de un polémico video posteado por el extenista Marcelo Ríos, donde aparece el Presidente Gabriel Boric haciendo un gesto a la cámara de televisión, el propio Mandatario salió al paso de las imágenes que han sido viralizadas.

De acuerdo a lo posteado por Ríos, Boric hizo un gesto obsceno: "Mientras a mí me criticaron duramente por decir 'chúpala' a cuatro pelagatos, el presidente de nuestro país pasa casi desapercibido haciéndole este gesto obsceno a todos los chilenos", escribió.

"¿No creen que este personaje y su gesto deben ser aún más duramente criticados? Las faltas de respeto tienen un límite", añadió.

Ante ello, Boric respondió en uno de los comentarios y aclaró que, como se ve en la cámara, es para una persona que estaba ahí para subirse el cierre del pantalón.

"Marcelo, el gesto era a una persona para que se subiera el cierre del pantalón porque no se había dado cuenta que lo tenía abierto (me ha pasado y no es agradable). Esto en el contexto de un recorrido en uno de los cerros que se quemaron en Valparaíso (Forestal alto) donde estuvimos coordinando todos los apoyos para la reconstrucción. No es necesario inventar ni mentir para justificar legítimas discrepancias", escribió el Mandatario.