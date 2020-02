El Movilh criticó a Marcelo Ríos por sus dichos sobre homosexuales y le exigieron disculpas

El Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) criticó duramente las palabras de Marcelo Ríos, quien en una entrevista con La Tercera reveló que besó a un joven trans y confesó que "no me gustan los homosexuales".

En la publicación, el ex número uno del mundo aseguró además que "me llamó el pelao del Movilh (Rolando Jiménez) y me dijo que tenía que aprender de homosexualidad. ¡Qué se ha creído! Si es una opinión mía y puedo opinar lo que quiera".

"No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal. No me gusta y es mi opinión. Es válida y creo que mucha gente piensa así. Llegas a una casa y ves dos papás, ¿cómo se lo explico a mi hijo de cuatro años?", afirmó el otrora tenista.

Ramón Gómez, dirigente de la organización, dijo en declaraciones reproducidas por el sitio web del Movilh que "a todas luces estas son declaraciones de odio, algo muy distinto a la libertad de expresión. Las declaraciones de odio denigran, humillan y descalifican gratuitamente a las personas, en este caso por su orietación sexual e identidad de género"

"El ex tenista masifica su violencia a través de los medios de comunicación y da una señal negativa a la ciudadanía, pues pretende hacer creer que lo suyo es una opinión inocua, cuando en realidad es tan violenta, como cobarde toda vez que se escuda en niños de cuatro años para explicar sus prejuicios", añadió.

A su vez Gómez señaló que "Ríos debiese pedir disculpas, pero es muy probable que no lo haga. Sí le exigimos que al menos deje de involucrar a niños y niñas en su odio. Los niños y niñas no nacen con prejuicios y es tarea de todas y todas educarlos en en el respeto a la diversidad".