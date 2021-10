Jordi Castell y querella de Marcelo Ríos: "Con esta cara, la voy a dar cuantas veces sea necesario"

El fotógrafo Jordi Castell se refirió a la querella por injurias graves que interpuso Marcelo Ríos, ex tenista y ex número uno del mundo, y señaló con cautela que cumplirá con los procesos legales, aunque sostuvo que dará la pelea "cuantas veces sea necesario, para demostrar lo que ustedes se van a ir enterando".

En un live de Instagram, Castell respondió las consultas de sus seguidores y aclaró sobre la querella que no podía profundizar: "De eso no voy a poder hablar. Comprendenrán que cuando hay asuntos legales es bueno escuchar a los profesionales aduecados para cada situación y me recomendaron que calleuque el loro", dijo.

En la misma línea, remarcó que "soy muy obediente, muy respetuoso por lo demás, y voy a ceñirme a todos los procesos y a todas las cosas que haya que hacer".

Finalmente, indicó que "con esta cara, la voy a dar, cuantas veces sea necesario, para demostrar lo que ustedes se van a ir enterando".

Cabe señalar que el "Chino", de acuerdo información de La Tercera, presentó su demanda por "injurias graves" debido declaraciones y a otras que Castell había realizado anteriormente en el programa web "Carpool VAC", donde aseguraba que el ex deportista tenía romances con travestis y traficantes de drogas.