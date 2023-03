La fiesta del "Chino": Marcelo Ríos venció en una ajustada exhibición a Alex Corretja

El extenista Marcelo Ríos derrotó al español Alex Corretja en un complejo duelo de exhibición con sabor a despedida en el Gran Arena Monticello, que ovacionó al chileno en una noche de lujo.

"Chino" se llevó el duelo con parciales de 7-6, 3-6 y un súper tie break de 10-7, tras una hora y 35 minutos de alto nivel técnico, pese a los casi 50 años de ambos contendientes, quienes mostraron un buen espectáculo.

Corretja resaltó con efectividad en sus golpes y el sentido de show que mostró, tanto en el tenis como en las interacciones con el público y el propio Ríos, sacando diversas risas y encendiendo los ánimos de las gradas a lo largo del encuentro.

El partido acabó con una primera manga absolutamente pareja, reflejado en que no hubieron quiebres. Para el segundo parcial, el nacional fue presa del cansancio y cometió errores no forzados ausentes hasta aquella altura, los cuales no impidieron tiros con la calidad que mostró a lo largo de su exitosa carrera.

La zurda mágica de antiguo líder de la ATP se hizo notar en la definición punto a punto que reemplazó el tercer set. Ríos no dudó en muchas ocasiones de subir a la red para atacar, demostrando así que sus ganas de competir siguen intactas.

Marcelo Ríos, leyenda del tenis criollo, fue laureado por los asistentes al encuentro, Corretja y los organizadores del evento. El histórico se mostró emocionado y no descartó totalmente el adiós de las pistas, pero la revelación de desconocidas y recientes lesiones generó una atmósfera de adiós y total agradecimiento por las alegrías e hitos al deporte chileno.