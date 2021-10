Mamá de Marcelo Ríos desmintió a Jordi Castell: Nunca he hablado con él, no lo conozco

La madre del ex tenista Marcelo Ríos desmintió al fotográfo Jordi Castell, quien luego de un cruel mensaje de Ríos por la muerte de su perro aseguró que Alicia Mayorga le escribe pidiéndole perdón por las cosas que habla su hijo.

"No creo que tenga alguien cercano que le diga 'frena', 'para', 'borra eso'. Sin embargo, es su mamá la que me pide perdón por debajo a mí por las cosas que dice su hijo", fueron las palabras de Castell en un Live de Instagram.

Ante esta situación, Mayorga confesó a Publimetro que "es mentira que llamé a Jordi Castell, no lo conozco, no tengo idea quién es y yo no sé qué quiere lograr con esto".

"Nunca he hablado con Jordi Castell, esa es la verdad. Yo no estaría mintiendo por proteger a Marcelo. No soy de hablar con los medios, no tengo redes sociales, no tengo idea del conflicto entre ellos, solo lo que mi marido me cuenta, pero sorprendió que mintiera", agregó.

Las polémicas entre Ríos y Castell comenzaron con un mensaje en Instagram del ex número uno, quien se burló por la muerte del perro del fotógrafo y luego siguieron con una nueva publicación del "Chino".

Revisa las publicaciones

