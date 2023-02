Manuel Astorga se molestó por ser citado como testigo a juicio de Marcelo Ríos en EE.UU.

Manuel Astorga, expreparador físico de Marcelo Ríos, expresó su molestia tras enterarse que fue citado como testigo en Estados Unidos en el juicio que tiene el "Chino" ante Thomas Frascone, el vecino que lo funó y le costó un negocio multimillonario en Sarasota.

En diálogo con La Tercera, Astorga fue consultado debido a la situación y se ofuscó: "No leo nada sobre ese sujeto, no me interesa".

"No soy testigo de nadie, no conozco el hecho y no me interesa lo que le pase a Marcelo Ríos. Para variar está metido en líos, no me interesa", declaró Astorga antes de cortar el diálogo con el citado medio, precisando que "no me interesa nada sobre Ríos Mayorga".

La controversia se desató cuando el vecino de Ríos, Thomas Frascone, realizó una funa contra el extenista en la red social Netxdoor, denunciando un comportamiento hostil en el barrio donde viven y recordando varios "incidentes" que protagonizó el "Chino" en el pasado, entre ellos cuando atropelló a Astorga.

Por culpa de esta funa, Ríos quedó fuera de un negocio inmmobiliario, por lo que decidió querellarse contra su vecino, quien en su defensa citó a Astorga y también a María Eugenia Larraín, exesposa del "Chino".