Marcelo “Chino” Ríos lanzó duros epítetos contra Simón Boric y el Gobierno de su hermano Gabriel

El ex tenista número uno del mundo Marcelo "Chino" Ríos lanzó duros epítetos contra Simón Boric, tras recibir agresiones durante la jornada del jueves. Además, cargó contra el Gobierno de su hermano Gabriel.

"La foto como las hueas, pero más cómo las hueas esté merluzo HDP pegándole a un menor de edad. No podía ser menos que hermano del otro merluzo, y pelean a la no violencia los cara de raja, con esto ojalá nos demos cuenta que no hay otra opción que el RECHAZO, Gobierno de mierda (sic)", expresó el "Chino" en Instagram.

Minutos más tarde, el zurdo editó la publicación y le quitó los fuertes garabatos contra los Boric.

En varias ocasiones Ríos se ha mostrado abiertamente a favor del Rechazo, de cara al Plebiscito de salida de este domingo para una nueva Constitución, y contrario al Presidente Gabriel Boric.