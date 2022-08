Marcelo Ríos anunció que votará Rechazo en el Plebiscito

El ex número uno del tenis mundial Marcelo Ríos publicó este lunes un video donde anuncia que en el próximo Plebiscito de Salida votará por la opción Rechazo.

En el registro, el zurdo muestra un relato realizado por él mismo y con imágenes de cuando fue número 1 del mundo y de distintos momentos que marcaron la historia reciente de Chile, como el terremoto, o el rescate de los 33 mineros.

"Cuando Chile gana todo un país sale a festejar, todos gritan de emoción y felicidad. Cuando Chile gana todos se sienten identificados, no importa si eres rico o pobre. No hay destrozos, no hay desmanes, no hay violencia. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Conforme, emocionado? Vamos ganando este partido", dijo.

"He visto como nuestro país se levanta de peores catástrofes sin mirar nuestras diferencias, sino con lo que nos une. Vivimos un momento histórico, donde se juega la final de este campeonato. Yo voto Rechazo, porque quiero que Chile, mi país, vuelva a ser número uno", añadió.

